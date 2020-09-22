Рамзан Кадыров намерен сделать прививку от COVID-19

Между тем, ранее стало известно, что Владимир Жириновский сделал второй укол с российской вакциной от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе партии ЛДПР.

О том, что он сделал первую часть прививки от COVID-19, Жириновский рассказал в начале сентября. Позже политики отметил, что не ощутил каких-либо побочных эффектов от препарата, добавив, что ждет второй укол.

Известно также, что после него лидер ЛДПР в течение нескольких дней будет оставаться дома под наблюдением врачей. Через неделю Владимиру Жириновскому предстоит сдать кровь на антитела.

В начале сентября стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу сделал прививку от COVID-19 отечественной вакциной. Об этом сообщает RT со ссылкой на оборонное ведомство. Также сообщалось, что привился и мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальники рассказал президенту Владимиру Путину, что пошёл на это ради возможности агитировать за вакцинацию, пишет Ura.ru.

