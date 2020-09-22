Рамзан Кадыров намерен сделать прививку от COVID-19
Глава Чечни сказал, что полностью доверяет российской вакцине от новой коронавирусной инфекции, и намерен сделать прививку от COVID-19. Также Рамзан Кадыров подчеркнул, что разработка российского препарата – это « большой успех, прорыв для нашего государства и специалистов».
«Америка собрала большие деньги, чтобы первыми выпустить вакцину, но у них не получилось», - цитирует РИА Новости главу Чечни.
Между тем, ранее стало известно, что Владимир Жириновский сделал второй укол с российской вакциной от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе партии ЛДПР.
О том, что он сделал первую часть прививки от COVID-19, Жириновский рассказал в начале сентября. Позже политики отметил, что не ощутил каких-либо побочных эффектов от препарата, добавив, что ждет второй укол.
Известно также, что после него лидер ЛДПР в течение нескольких дней будет оставаться дома под наблюдением врачей. Через неделю Владимиру Жириновскому предстоит сдать кровь на антитела.
В начале сентября стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу сделал прививку от COVID-19 отечественной вакциной. Об этом сообщает RT со ссылкой на оборонное ведомство. Также сообщалось, что привился и мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальники рассказал президенту Владимиру Путину, что пошёл на это ради возможности агитировать за вакцинацию, пишет Ura.ru.
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