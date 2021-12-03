Ракова: Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась более чем на 50%
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве снизилась более чем на 50%, волна пандемии отступает. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, даже в ситуации снижения заболеваемости ощущается давление пандемии. Ракова отметила, что справиться с давлением помогает координация медиков и гражданского общества.
Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, и все будет зависеть только от поведения населения.
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