Ракова: Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась более чем на 50%

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве снизилась более чем на 50%, волна пандемии отступает. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, даже в ситуации снижения заболеваемости ощущается давление пандемии. Ракова отметила, что справиться с давлением помогает координация медиков и гражданского общества.