Ракова: Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась более чем на 50%

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве снизилась более чем на 50%, волна пандемии отступает. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, даже в ситуации снижения заболеваемости ощущается давление пандемии. Ракова отметила, что справиться с давлением помогает координация медиков и гражданского общества.

Названы самые опасные последствия коронавируса

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, и все будет зависеть только от поведения населения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: picuki.com/akademicheskiymedia
ТЕГИ:КоронавирусМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры