Ракова: Врачи первого флагманского центра столицы за год спасли более 50 тысяч человек

Она отметила, что центр работает по новому стандарту экстренной помощи, благодаря чему значительно увеличилась пропускная способность лечебного учреждения и скорость оказания помощи. По словам Раковой, за год работы центра кратно увеличилась пропускная способность больницы. Так, до открытия флагмана в приемное отделение поступало 114 пациентов в сутки, после открытия поступает в среднем 155. Ракова указала, что виден рост в 40%.

Кроме того, заммэра отметила, что время от поступления пациента до первичного осмотра сократилось в среднем в три раза, в настоящее время оно не превышает 15-20 минут. Она добавила, что почти половина экстренных пациентов получили медицинскую помощь без госпитализации в течение двух часов, а треть — в срок до шести часов.

