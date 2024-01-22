Ракова: Врачи первого флагманского центра столицы за год спасли более 50 тысяч человек
За год работы флагманского центра ГКБ имени В.В. Вересаева его сотрудники оказали экстренную помощь более 50 тысячам человек. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что центр работает по новому стандарту экстренной помощи, благодаря чему значительно увеличилась пропускная способность лечебного учреждения и скорость оказания помощи. По словам Раковой, за год работы центра кратно увеличилась пропускная способность больницы. Так, до открытия флагмана в приемное отделение поступало 114 пациентов в сутки, после открытия поступает в среднем 155. Ракова указала, что виден рост в 40%.
Кроме того, заммэра отметила, что время от поступления пациента до первичного осмотра сократилось в среднем в три раза, в настоящее время оно не превышает 15-20 минут. Она добавила, что почти половина экстренных пациентов получили медицинскую помощь без госпитализации в течение двух часов, а треть — в срок до шести часов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru