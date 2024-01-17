Ракова: Москвичи получили порядка полумиллиона персональных видеообращений от врачей
Почти полмиллиона москвичей, которые игнорируют рекомендации врачей, получили персонифицированные видеообращения от главного специалиста по первичной помощи в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Доктор медицинских наук, Андрей Тяжельников лично сформировал для каждого пациента видеообращение по его конкретному заболеванию, рекомендациям, оценил возможные риски и спрогнозировал, на сколько лет постоянный мониторинг своего состояния может увеличить его продолжительность жизни», - добавила она.
На данный момент около половины адресатов посмотрели видео после рассылки. Около десяти тысяч москвичей уже обратились к врачу по своему хроническому заболеванию. В мэрии столицы рассчитывают, что персональный подход изменит отношение жителей города к собственному здоровью и увеличит продолжительность жизни.
По словам Раковой, московские специалисты разработали принципиально новый подход к диспансерному наблюдению, сформировав индивидуальную программу для каждого пациента. Она позволит москвичам постоянно следить за состоянием здоровья и его динамикой. В программу диспансерного наблюдения по новому формату вошли такие широко распространенные заболевания, как сахарный диабет II типа, гиперхолестеринемия, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда и язвенная болезнь. Для пациентов с двумя и более хроническими заболеваниями предусмотрена единая программа диспансерного наблюдения.
Цифровой сервис единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) позволяет медикам персонализировано вести каждого пациента. Программа диспансерного наблюдения доступна в разделе электронной медкарты «Мое диспансерное наблюдение». С 2023 года диспансерное наблюдение является бесплатной услугой по полису ОМС.
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