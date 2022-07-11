Ракова: В Москве участие в открытых тренингах приняли более 500 врачей

По её словам, на площадке Кадрового центра Департамента здравоохранения столицы реализуется образовательный проект, благодаря которому врачи могут усовершенствовать свои практические навыки на самом современном медицинском и симуляционном оборудовании.

Она отметила, что открытые тренинги позволяют медикам «смоделировать клинический опыт в виртуальной среде без риска для пациента», а также оценить свой уровень мастерства и совершенствовать свои навыки в удобное время.

«На данный момент тренинги можно пройти по 11 специальностям... Меньше чем за три месяца открытые тренинги посетили уже более 500 врачей», - добавила вице-мэр.

В пресс-службе подчеркнули, что количество тренингов, которые может пройти врач, не ограничено.

Ранее Ракова сообщила, что московские врачи общей практики обновят знания по узким специализациям.

