Ракова: В Москве участие в открытых тренингах приняли более 500 врачей
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что любая медицинская профессия требует постоянной работы над поддержанием и совершенствованием профессиональных навыков, сообщает пресс-служба московского правительства.
По её словам, на площадке Кадрового центра Департамента здравоохранения столицы реализуется образовательный проект, благодаря которому врачи могут усовершенствовать свои практические навыки на самом современном медицинском и симуляционном оборудовании.
Она отметила, что открытые тренинги позволяют медикам «смоделировать клинический опыт в виртуальной среде без риска для пациента», а также оценить свой уровень мастерства и совершенствовать свои навыки в удобное время.
«На данный момент тренинги можно пройти по 11 специальностям... Меньше чем за три месяца открытые тренинги посетили уже более 500 врачей», - добавила вице-мэр.
В пресс-службе подчеркнули, что количество тренингов, которые может пройти врач, не ограничено.
Ранее Ракова сообщила, что московские врачи общей практики обновят знания по узким специализациям.
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