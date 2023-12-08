Ракова: В Москве после ремонта открылись еще три молочно-раздаточных пункта

По её словам, ещё три молочно-раздаточных пункта открылись после обновления в районах Южное Медведково, Фили-Давыдково и Крылатское, и теперь их жители могут получать бесплатную и свежую продукцию в комфортных условиях.

Отмечается, что в рамках ремонта выполнена замена окон и дверей, сантехники. Также были установлены новые системы пожарной безопасности и кондиционирования. Особенного внимания заслуживает единая система навигации – смонтированы узнаваемые фасадные таблички с информацией.

«Мы не просто ремонтируем помещения и обновляем оборудование, но и стремимся внедрять современные методы организации пространства, применяем единую систему навигации. Мы хотим, чтобы посетители и сотрудники приходили в удобные, благоустроенные и современные пункты», — заключила вице-мэр.

Ранее в Москве представили обновлённый рейтинг детских поликлиник, сформированный на основе опроса родителей маленьких пациентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

