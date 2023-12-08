Ракова: В Москве после ремонта открылись еще три молочно-раздаточных пункта
Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что с начала года в столице были открыты после ремонта и переоборудования 48 молочно-раздаточных пунктов, а всего в рамках программы — уже 71, сообщает пресс-служба московского правительства.
По её словам, ещё три молочно-раздаточных пункта открылись после обновления в районах Южное Медведково, Фили-Давыдково и Крылатское, и теперь их жители могут получать бесплатную и свежую продукцию в комфортных условиях.
Отмечается, что в рамках ремонта выполнена замена окон и дверей, сантехники. Также были установлены новые системы пожарной безопасности и кондиционирования. Особенного внимания заслуживает единая система навигации – смонтированы узнаваемые фасадные таблички с информацией.
«Мы не просто ремонтируем помещения и обновляем оборудование, но и стремимся внедрять современные методы организации пространства, применяем единую систему навигации. Мы хотим, чтобы посетители и сотрудники приходили в удобные, благоустроенные и современные пункты», — заключила вице-мэр.
Ранее в Москве представили обновлённый рейтинг детских поликлиник, сформированный на основе опроса родителей маленьких пациентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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