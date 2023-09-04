Поликлиника с молочной кухней появится на территории бывшего ЗИЛа
Строительство детско-взрослой поликлиники с раздаточным пунктом детской кухни на территории бывшего ЗИЛа завершено на 70%, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Завершается устройство фасадов, ведутся работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей, внутренняя чистовая отделка и благоустройство», - отметил руководитель столичного Депстроя.
По его словам, поликлинику возводят по новому московскому стандарту, согласно которому в здании расположатся места для комфортного ожидания приема, понятная система навигации, а также самое современное медицинское оборудование. Кроме того, в поликлинику обеспечат доступность для маломобильных пациентов.
Планируется, что на первом этаже здания сделают колясочную, гардероб, кабинеты для сдачи анализов, врачебные кабинеты, а также раздаточный пункт молочной кухни. На этажах выше расположатся педиатрическое отделение, кабинет спецпомощи, хирургическое и реабилитационное отделения, а также отделения функциональной и лучевой диагностики и другие. Для диагностики заболеваний в поликлинике будут установлены рентген, маммограф, аппараты УЗИ и другое современное оборудование. Для сотрудников будет обустроена комната отдыха.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru