Поликлиника с молочной кухней появится на территории бывшего ЗИЛа

Строительство детско-взрослой поликлиники с раздаточным пунктом детской кухни на территории бывшего ЗИЛа завершено на 70%, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Завершается устройство фасадов, ведутся работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей, внутренняя чистовая отделка и благоустройство», - отметил руководитель столичного Депстроя.

По его словам, поликлинику возводят по новому московскому стандарту, согласно которому в здании расположатся места для комфортного ожидания приема, понятная система навигации, а также самое современное медицинское оборудование. Кроме того, в поликлинику обеспечат доступность для маломобильных пациентов.

Планируется, что на первом этаже здания сделают колясочную, гардероб, кабинеты для сдачи анализов, врачебные кабинеты, а также раздаточный пункт молочной кухни. На этажах выше расположатся педиатрическое отделение, кабинет спецпомощи, хирургическое и реабилитационное отделения, а также отделения функциональной и лучевой диагностики и другие. Для диагностики заболеваний в поликлинике будут установлены рентген, маммограф, аппараты УЗИ и другое современное оборудование. Для сотрудников будет обустроена комната отдыха.

