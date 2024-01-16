Ракова сообщила о закупке более 200 квадрокоптеров для московских колледжей

По её словам, всего было приобретено более 200 дронов различных модификаций, а также четыре соревновательных полигона и около 200 комплектов, которые позволяют тренироваться в сборке летательных аппаратов.

Он отметила, в коллдежах переоборудовали и расширили учебно-тренировочные полигоны и лаборатории.

«Пользуясь обновленной инфраструктурой, почти 900 студентов ежегодно будут практиковаться в управлении беспилотниками, которые применяются в различных отраслях экономики», — указала Ракова.

Заммэра добавила, что в итоге работодатели получат «готовых квалифицированных специалистов», не нуждающихся в дополнительной подготовке или переобучении.

Ранее российское ООО «АСВ софт» представило первое открытое кросплатформенное программное обеспечение для беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».