Ракова сообщила о закупке более 200 квадрокоптеров для московских колледжей
Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что шесть столичных колледжей были оснащены новыми беспилотными летательными аппаратами, сообщает пресс-служба московского правительства.
По её словам, всего было приобретено более 200 дронов различных модификаций, а также четыре соревновательных полигона и около 200 комплектов, которые позволяют тренироваться в сборке летательных аппаратов.
Он отметила, в коллдежах переоборудовали и расширили учебно-тренировочные полигоны и лаборатории.
«Пользуясь обновленной инфраструктурой, почти 900 студентов ежегодно будут практиковаться в управлении беспилотниками, которые применяются в различных отраслях экономики», — указала Ракова.
Заммэра добавила, что в итоге работодатели получат «готовых квалифицированных специалистов», не нуждающихся в дополнительной подготовке или переобучении.
Ранее российское ООО «АСВ софт» представило первое открытое кросплатформенное программное обеспечение для беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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