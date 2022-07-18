Ракова рассказала о росте спроса в Москве на бесплатные тренинги для предпринимателей
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что об открытии своего дела задумываются многие москвичи, однако они не знают с чего начать, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По её словам, это вопросы регистрации, документооборота, бухгалтерии и делопроизводства, а также юридическая, налоговая и кадровая тематика.
Она отметила, что помощь москвичам, желающим начать свой бизнес, оказывает московская служба занятости, которая проводит бесплатные тренинги и мастер-классы.
«С начала этого года в них приняли участие около 11 тысяч жителей столицы — это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в два раза выросло число образовательных мероприятий — сейчас их число достигает 230», - подчеркнула заммэра.
Ракова добавила, что служба занятости не только помогает получить необходимые знания, «но и сопровождает начинающих предпринимателей в начале пути», — рассказала заммэра.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число самозанятых в столице превысило один миллион человек.
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