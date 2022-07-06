Ракова рассказала о расширении проекта по ранней помощи детям с особенностями развития в Москве
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о расширении городского сервиса ранней помощи семьям, в которых рождается ребёнок с особенностями развития, сообщает пресс-служба московского правительства.
По её словам, рождение такого ребёнка – это непростой опыт для семьи, поэтому властям необходимо помочь не только сохранить семью и её привычный образ жизни, но и окружить малыша и родителей заботой.
«Зачастую в этот период нужна простая человеческая поддержка... Поэтому за каждой семьей закреплен координатор, который поможет оформить документы, получить технические средства реабилитации, подобрать индивидуальную программу комплексной реабилитации и поддержит в самых разных ситуациях», - подчеркнула она.
Заммэра отметила, что с момента рождения ребёнка и до достижения им возраста трёх лет, с ним занимается большая команда специалистов, в том числе, специалисты по двигательному развитию, психологи, дефектологи, логопеды, специалисты по работе с семьей.
Ракова добавила, что к проекту присоединились Центр реабилитации инвалидов «Царицыно», школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых, Центр содействия семейному воспитанию «Центральный» и другие - всего девять учреждений соцзащиты. Благодаря этому услуги службы ранней помощи смогут получить свыше 600 детей с нарушениями развития и их родителей.
Ранее Ракова заявила, что на сегодняшний день в Москве электронную справку 095/у о временной нетрудоспособности ребёнка оформляют уже 22 федеральные и частные клиники.
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