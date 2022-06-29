Собянин оценил итоги реконструкции детско-взрослой поликлиники в Капотне
Детско-взрослая поликлиника в столичном районе Капотня примет первых пациентов после реконструкции в июле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра медучреждения.
«К 14 июля. Для такой реконструкции обычно требуется 2,5 года. Но мы понимаем, что вы ждете, поэтому максимально быстро делаем, но и качество достойное», - пообещал глава города.
Он рассказал, что поликлиника оборудована техникой, которая есть не во всех частных учреждениях, что является положительным моментом не только для посетителей, но и для врачей.
Сообщается, что комплексная реконструкция учреждения была начата в марте 2021 года, здание поликлиники было полностью перестроено. Это позволило открыть кабинеты, которых раньше не было: для взрослых посетителей появилось отделение реабилитации с кабинетом массажа и залом ЛФК, для детей - кабинеты невролога, ортопеда и ЭКГ.
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