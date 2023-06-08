Ракова рассказала о планах использовать в МЭШ системы искусственного интеллекта
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что Московская электронная школа (МЭШ) будет использовать системы искусственного интеллекта с целью выстроить персонализированную поддержку в обучении каждому ученику, сообщает пресс-служба столичного правительства.
Выступая на Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани она отметила, что МЭШ является системой связанных между собой сервисов для учителя, ученика и его семьи, в рамках которых настраиваемтся персонализация в отношении каждого ученика и педагога.
«В настоящее время мы активно работаем над настройкой системы искусственного интеллекта для выстраивания персонализированной поддержки в обучении детей. Зрелость системы и большой массив данных позволяют выйти на этот этап развития», - указала вице-мэр.
В пресс-службе указали, что МЭШ является совместным проектом столичных департаментов образования и науки и информационных технологий. В настоящее время она включает более 1,7 млн единиц уникального образовательного контента.
Отмечается, что сервисы МЭШ внедряются не только в школах Подмосковья, но и в учебных заведениях Татарстана и Калужской области.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проект МЭШ стал основой для развития федерального портала «Моя школа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru