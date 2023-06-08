Ракова рассказала о планах использовать в МЭШ системы искусственного интеллекта

Выступая на Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани она отметила, что МЭШ является системой связанных между собой сервисов для учителя, ученика и его семьи, в рамках которых настраиваемтся персонализация в отношении каждого ученика и педагога.

«В настоящее время мы активно работаем над настройкой системы искусственного интеллекта для выстраивания персонализированной поддержки в обучении детей. Зрелость системы и большой массив данных позволяют выйти на этот этап развития», - указала вице-мэр.

В пресс-службе указали, что МЭШ является совместным проектом столичных департаментов образования и науки и информационных технологий. В настоящее время она включает более 1,7 млн единиц уникального образовательного контента.

Отмечается, что сервисы МЭШ внедряются не только в школах Подмосковья, но и в учебных заведениях Татарстана и Калужской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проект МЭШ стал основой для развития федерального портала «Моя школа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

