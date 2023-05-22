Собянин и Воробьев подписали соглашение об интеграции «МЭШ» в школы Подмосковья

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали договор о внедрении в областные образовательные учреждения сервисов «Московской электронной школы» (МЭШ).

По словам градоначальника, Москва и область на сегодняшний день совместно работают по целому ряду направлений. В том числе в вопросе экологии, транспорта, энергетики и так далее.

«Подписание соглашения о создании единой платформы электронного образования - это еще один шаг по совместной работе, которая дает синергию, дополнительные возможности как Москве, так и Московской области», - сказал Собянин.

Воробьев поблагодарил за партнерство Минцифры и Минпросвещения, а также отдельно поблагодарил мэра за технологическую помощь. После подписания соглашения прошла церемония вручения самым активным пользователям МЭШ учителям, показавшим высокие результаты в подготовке школьников к Всероссийской олимпиаде.

