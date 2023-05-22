Собянин и Воробьев подписали соглашение об интеграции «МЭШ» в школы Подмосковья
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали договор о внедрении в областные образовательные учреждения сервисов «Московской электронной школы» (МЭШ).
По словам градоначальника, Москва и область на сегодняшний день совместно работают по целому ряду направлений. В том числе в вопросе экологии, транспорта, энергетики и так далее.
«Подписание соглашения о создании единой платформы электронного образования - это еще один шаг по совместной работе, которая дает синергию, дополнительные возможности как Москве, так и Московской области», - сказал Собянин.
Воробьев поблагодарил за партнерство Минцифры и Минпросвещения, а также отдельно поблагодарил мэра за технологическую помощь. После подписания соглашения прошла церемония вручения самым активным пользователям МЭШ учителям, показавшим высокие результаты в подготовке школьников к Всероссийской олимпиаде.
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