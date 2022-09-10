Центральной темой праздничной площадки на Тверской улице в День города стал Донбасс

Владимир Даль, Архип Куинджи, Сергей Прокофьев, Нонна Мордюкова, Леонид Быков, Виталий Старухин – знаменитые уроженцы Донбасса, которым посвящена экспозиция на Тверской. На Здесь также можно выбрать по своим интересам мастер-класс – любой из 120, узнать об экономических и историко-культурных связях Донбасса и России, побывать на выступлениях уличных оркестров.

В числе 36 арт-объектов есть инсталляция знаменитого кинотеатра «Победа» в Донецке, а также макеты памятников Донбасса, бронекатера №346 в Мариуполе, макет памятника композитору и пианисту Сергею Прокофьеву, который установлен в его родном селе Красное Красноармейского района Донецкой области, макет фонтана «Донбасс-Арена».

Также на площадке можно посмотреть выставку спецодежды шахтеров и проходчиков, арт-пространство «Саур-Могила», макет памятника «Мемориал подвигу шахтеров Макеевки», инсталляцию кинотеатра «Победа», возведенного 11 сентября 1955 года в Донецке по проекту московского архитектора Владимира Щербакова.

В экспозиции представлены фотоработы уроженца Мариуполя художника Архипа Куинджи, макет памятника морякам-десантникам в Бердянске, фотовыставка «Москва-Донбасс», рассказывающая о помощи Москвы в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик.

В программе участвуют более 100 представителей культуры и спорта Донбасса и Запорожья. Кроме того, между московскими футболистами и воспитанниками Академии футбола «Шахтер Донбасса» состоятся товарищеские матчи, отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы.

