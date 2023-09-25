Ракова рассказала о 20% росте количества свадеб на Северном речном вокзале

В этом году с мая по сентябрь зарегистрировать брак в Москве можно было в здании отреставрированного Северного речного вокзала. Количество браков, заключенных на этой площадке, выросло на 20%, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в этот раз свадебный сезон был богат на красивые даты – торжественные церемонии проходили 07.07, 17.07, 08.08, 19.09. Также у влюбленных была возможность заключить брак 23 числа каждого летнего месяца. Росписи на Северном речном вокзале проходят в здании обновленного речного вокзала.