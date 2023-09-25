Ракова рассказала о 20% росте количества свадеб на Северном речном вокзале

В этом году с мая по сентябрь зарегистрировать брак в Москве можно было в здании отреставрированного Северного речного вокзала. Количество браков, заключенных на этой площадке, выросло на 20%, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в этот раз свадебный сезон был богат на красивые даты – торжественные церемонии проходили 07.07, 17.07, 08.08, 19.09. Также у влюбленных была возможность заключить брак 23 числа каждого летнего месяца. Росписи на Северном речном вокзале проходят в здании обновленного речного вокзала.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что летом многие выбирают 8 июля для того, чтобы зарегистрировать союз. Как отметил мэр, в 2023 году был запущен пятый сезон проекта «Новые адреса счастья», который дает возможность провести выездную регистрацию брака в более 30 локациях по всей Москве. Недавно список адресов пополнили речные трамвайчики, оперный дом музея-заповедника «Царицыно», гостиница «Ленинградская», колесо обозрения «Солнце Москвы». А одна из самых необычных церемоний состоялась в вагоне во время движения поезда на открытии Большой кольцевой линии метро.

Всего на выездных площадках города поженились более 40 тысяч пар. При этом не теряют популярности классические дворцы бракосочетаний.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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