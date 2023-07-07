«Инстинкты и терпение»: Сябитова раскрыла секреты счастливых семей
Российским женщинам приходится в браке кататься на «американских горках», при этом идеальным примером является Дарья Донцова, сказала в эфире НСН телеведущая.
Российские семьи держатся на терпении женщин, а мужчины порой забывают, что помимо красоты важен еще и характер избранницы, заявила в интервью НСН ведущая телешоу «Давай поженимся!» на Первом канале, профессиональная сваха Роза Сябитова.
8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, приуроченный ко Дню Петра и Февронии. Многие считают его альтернативой Дню святого Валентина, который отмечается 14 февраля.
«Семья в России держится на женском терпении. Это всегда американские горки, то вверх, то вниз, то хорошо, то плохо, печали и радости идут рука об руку. Это нормально и естественно, это называется жизнь. Здесь все зависит от женщины. Российские женщины занимают первое место в мире, как лучшие жены, потому что мы можем подстроиться под любого мужчину и терпеть его очень долго. По статистике, на развод в 8 случаях из 10 подают женщины, у которых кончилось терпение», - сказала Сябитова.
Мужчинам она посоветовала тщательнее выбирать будущих жен.
«Обращение к мужчинам: если ваша жизнь в браке лучше, чем когда вы были холостым, значит взяли умную и правильную женщину. А если в браке плохо, ешьте, что досталось. Если смотрели только на внешнюю историю, красоту, а при этом забыли про характер, да еще про родственников, то чему удивляться? Если молодые и плохо соображаете на природных инстинктах, слушайте взрослых, тех, кого вы уважаете. Плохого вам не посоветуют», - уверена телеведущая.
Отвечая на вопрос об «идеальной семейной паре» среди медийных людей, она указала на писательницу Дарью Донцову.
«Даша Донцова – для меня это очень показательно. Жизнь сложная, и интересная, и любви у них много было», - заключила собеседница НСН.
Певец, композитор Юрий Лоза ранее говорил НСН, что в России не стоит праздновать День святого Валентина, потому что «любовь – дело ежедневное». При этом он напомнил, что в нашей стране с любовью связаны святые Петр и Феврония.
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