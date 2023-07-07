«Инстинкты и терпение»: Сябитова раскрыла секреты счастливых семей

Российские семьи держатся на терпении женщин, а мужчины порой забывают, что помимо красоты важен еще и характер избранницы, заявила в интервью НСН ведущая телешоу «Давай поженимся!» на Первом канале, профессиональная сваха Роза Сябитова.

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, приуроченный ко Дню Петра и Февронии. Многие считают его альтернативой Дню святого Валентина, который отмечается 14 февраля.