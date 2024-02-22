Ракова: Почти 30 тысяч поручений медиков выполнили роботы-помощники за три месяца

На данный момент помощники «тестируются» в рамках пилотного проекта в трех учреждениях столицы: в отделении реанимации новорожденных ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова, во флагманском центре НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, а также во флагманском центре ГКБ № 15 имени О.М. Филатова.

Роботы безопасны в использовании. Им помогают ориентироваться в пространстве камеры. Две из которых сканируют окружение 90 раз в секунду, еще одна камера направлена на потолок. Сами роботы оснащены 3D-сенсорами.

Чтобы включить «робокошку», нужно прикоснуться к ее лбу, выбрать нужный пункт и нажать кнопку «Поехали!».

