Ракова: Почти 30 тысяч поручений медиков выполнили роботы-помощники за три месяца

Роботы-курьеры, которых за внешний вид москвичи прозвали «робокошками», с ноября прошлого года успели выполнить почти 30 тысяч заданий. О деталях рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что роботы-помощники доставляли еду и лекарства в стационарах, а также встречали клиентов, помогая перевозить их вещи.

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На данный момент помощники «тестируются» в рамках пилотного проекта в трех учреждениях столицы: в отделении реанимации новорожденных ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова, во флагманском центре НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, а также во флагманском центре ГКБ № 15 имени О.М. Филатова.

Роботы безопасны в использовании. Им помогают ориентироваться в пространстве камеры. Две из которых сканируют окружение 90 раз в секунду, еще одна камера направлена на потолок. Сами роботы оснащены 3D-сенсорами.

Чтобы включить «робокошку», нужно прикоснуться к ее лбу, выбрать нужный пункт и нажать кнопку «Поехали!».

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ФОТО: mos.ru
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