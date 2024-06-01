Госдума обсудит вероятность признания деятельности Фонда Клуни нежелательной в РФ
Комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны рассмотрит вероятность признания деятельности американского Фонда Клуни нежелательной в России. Об этом в Telegram-канале комиссии написал ее глава Василий Пискарев.
Политик напомнил, что организация пытается выбить ордера на арест российских журналистов в Международном уголовном суде, подчеркнув, что «разжигателей войны следует искать не в московских редакциях, а за океаном».
Пискарев также заметил, что именно Вашингтон отправляет на Украину дальнобойное и высокоточное оружие и поощряет обстрелы российских территорий. В связи с этим он считает, что настоящая «угроза миру исходит из Белого дома».
Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket, который входит в Фонд Клуни, Анна Нейстат заявила, что организация будет добиваться выдачи ордеров на арест российских журналистов, работающих в Европе. По ее словам, компания собирается направлять запросы на возбуждение уголовного дела о пропаганде войны, а в уголовных кодексах некоторых стран есть соответствующая статья.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал безумцами сотрудников Фонда Клуни за идею ареста журналистов РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru