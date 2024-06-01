Польша подняла в воздух самолеты в связи с «активностью» российской дальней авиации
Польша вместе с союзниками в очередной раз подняла в воздух самолеты в связи с «активностью» дальней авиации России. Об этом говорится в сообщении Оперативного командования ВС Польши в соцсетях.
Последний раз польское правительство прибегало к такой мере на прошлой неделе.
По данным источника, 1 июня самолеты подняли в небо примерно в 4:17 часов по московскому времени, но через три часа они вернулись на землю.
Между тем в Минобороны РФ не раз уверяли, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Польша завершит проект укрепления границы с Россией и Белоруссией к 2028 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru