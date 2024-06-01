В Новосибирской области выросло производство пивных напитков и этилового спирта
Объемы производства пива, пивных напитков и этилового спирта в Новосибирской области выросли на 18,5% в январе-марте 2024 года, передает РБК Новосибирск.
Так, за I квартал объемы производства достигли 506,4 тысячи декалитров. На 7,7% выросло производство пивных напитков, а пива — на 6,8%.
Объемы производства сидра, медовухи и пуаре в регионе наоборот снизились на 62,7%.
Ранее Правительство РФ повысило таможенную пошлину на ввоз пива из недружественных стран в 2,5 раза, до 10 евроцентов за литр. Тогда глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с НСН рассказал, что на российских производителей сегодня приходится 94% рынка пива, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru