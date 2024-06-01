В Новосибирской области выросло производство пивных напитков и этилового спирта

Так, за I квартал объемы производства достигли 506,4 тысячи декалитров. На 7,7% выросло производство пивных напитков, а пива — на 6,8%.

Объемы производства сидра, медовухи и пуаре в регионе наоборот снизились на 62,7%.

Ранее Правительство РФ повысило таможенную пошлину на ввоз пива из недружественных стран в 2,5 раза, до 10 евроцентов за литр. Тогда глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с НСН рассказал, что на российских производителей сегодня приходится 94% рынка пива, передает «Радиоточка НСН».

