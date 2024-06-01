Российские силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Российские силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгороде на фоне ракетной опасности прогремело около 40 взрывов

По предварительной информации, в результате обстрела никто не пострадал.

Гладков также сообщил о падении беспилотника в Шебекино.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ночью 27 мая над Белгородской областью сбили один беспилотник ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/BalitskyEV
ТЕГИ:Белгородская областьУкраинаВСУОбстрел

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