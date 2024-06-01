Российские силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду
1 июня 202413:10
Российские силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, в результате обстрела никто не пострадал.
Гладков также сообщил о падении беспилотника в Шебекино.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ночью 27 мая над Белгородской областью сбили один беспилотник ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru