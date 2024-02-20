Ракова: За год в Москве ИИ обработал более 350 тысяч маммограмм по ОМС

В Москве год назад все описания профилактических маммограмм в рамках системы ОМС начали проводиться с участием искусственного интеллекта. За это время алгоритмы проанализировали более 350 тысяч снимков, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это позволило быстрее предоставлять пациентам результаты исследований, врачи же при этом экономят значительные временные ресурсы.