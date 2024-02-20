Ракова: За год в Москве ИИ обработал более 350 тысяч маммограмм по ОМС

В Москве год назад все описания профилактических маммограмм в рамках системы ОМС начали проводиться с участием искусственного интеллекта. За это время алгоритмы проанализировали более 350 тысяч снимков, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это позволило быстрее предоставлять пациентам результаты исследований, врачи же при этом экономят значительные временные ресурсы.

Ракова сообщила о новом сервисе для увеличения прозрачности работы больниц Москвы

Нейросети с 2020 года работают в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в работу столичных медучреждений. Проект стал площадкой для развития технологий искусственного интеллекта в России, а также для поддержки отечественных разработчиков. Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения.

Ранее Ракова сообщила, что специалисты Центра диагностики и телемедицины московского Департамента здравоохранения создали первый открытый набор данных по компьютерной томографии головного мозга, который включает КТ-исследования, дополнительную клиническую и техническую информацию.

Как отметила вице-мэр, новый уникальный датасет по внутричерепным кровоизлияниям стал последней разработкой среди обезличенных наборов данных для оценки и тестирования нейросетей в столице.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ВрачиИскусственный ИнтеллектЗдравоохранение

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