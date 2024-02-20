Ракова: За год в Москве ИИ обработал более 350 тысяч маммограмм по ОМС
В Москве год назад все описания профилактических маммограмм в рамках системы ОМС начали проводиться с участием искусственного интеллекта. За это время алгоритмы проанализировали более 350 тысяч снимков, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, это позволило быстрее предоставлять пациентам результаты исследований, врачи же при этом экономят значительные временные ресурсы.
Нейросети с 2020 года работают в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в работу столичных медучреждений. Проект стал площадкой для развития технологий искусственного интеллекта в России, а также для поддержки отечественных разработчиков. Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения.
Ранее Ракова сообщила, что специалисты Центра диагностики и телемедицины московского Департамента здравоохранения создали первый открытый набор данных по компьютерной томографии головного мозга, который включает КТ-исследования, дополнительную клиническую и техническую информацию.
Как отметила вице-мэр, новый уникальный датасет по внутричерепным кровоизлияниям стал последней разработкой среди обезличенных наборов данных для оценки и тестирования нейросетей в столице.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Волгоградской области нашли обломки неопознанного объекта
- На Анну Асти подали в суд, требуя выплатить 612 тысяч рублей
- «Тысячи мальчиков погибли ни за что»: Маск призвал остановить конфликт на Украине
- Путин исключил экс-главкома Суровикина из наблюдательного совета Роскосмоса
- Путин 29 февраля обратится с посланием к Федеральному Собранию
- Сальдо назвал четыре украинские области «абсолютной Россией»
- «Новая фабрика звезд» выйдет на ТНТ 3 марта
- Прокуратура обжаловала приговор в отношении напавшего на ребенка из-за символики Z
- «Актер одной роли»: Звезда «Ворониных» рассказал о проблемах с ролями
- В Новой Москве из-за снега рухнула кровля склада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru