Ракова: Москвичи смогут приобрести подарки от мастеров с инвалидностью

Жители российской столицы перед Новым годом и Рождеством Христовым получат возможность купить уникальные так называемые добрые подарки, сделанные мастерами с особенностями здоровья на электронной платформе маркетплейса «Москва — добрый город». Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, это первый в стране такого рода государственный социальный проект. Он сумел объединить уже свыше 1,5 тысячи мастеров. Они выполняют работу в инклюзивных мастерских 40 московских некоммерческих организаций. «Москва — добрый город» развивается больше двух лет.

«Добрая елка Мэра Москвы» началась в московских детских больницах

«На виртуальной полке социального виртуального магазина уже размещено представлено уже более 1,5 тысячи эксклюзивных художественных и ремесленных изделий, выполненных из разнообразных материалов и в разной технике. Их сделали собственными руками москвичи с инвалидностью. В частности, более 200 наименований в электронном каталоге — новогодние подарки и украшения», - отметила Ракова.

Для удобства клиентов номенклатура каталога систематизирована по девяти разделам: бижутерия, вязаные и шерстяные товары, украшения и товары для дома, игрушки, изделия из дерева и фанеры, полиграфия, текстиль, фарфор и фаянс, прочая продукция.

Приобрести изделия на маркетплейсе может любой желающий. При это немало московских компаний и предприятий уже оформили на портале «Москва - добрый город» заказы для своих клиентов, работников и партнёров.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: mos.ru
ТЕГИ:ИнвалидыМосквичиПодарки

Горячие новости

Все новости

партнеры