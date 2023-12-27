Ракова: Москвичи смогут приобрести подарки от мастеров с инвалидностью
Жители российской столицы перед Новым годом и Рождеством Христовым получат возможность купить уникальные так называемые добрые подарки, сделанные мастерами с особенностями здоровья на электронной платформе маркетплейса «Москва — добрый город». Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, это первый в стране такого рода государственный социальный проект. Он сумел объединить уже свыше 1,5 тысячи мастеров. Они выполняют работу в инклюзивных мастерских 40 московских некоммерческих организаций. «Москва — добрый город» развивается больше двух лет.
«На виртуальной полке социального виртуального магазина уже размещено представлено уже более 1,5 тысячи эксклюзивных художественных и ремесленных изделий, выполненных из разнообразных материалов и в разной технике. Их сделали собственными руками москвичи с инвалидностью. В частности, более 200 наименований в электронном каталоге — новогодние подарки и украшения», - отметила Ракова.
Для удобства клиентов номенклатура каталога систематизирована по девяти разделам: бижутерия, вязаные и шерстяные товары, украшения и товары для дома, игрушки, изделия из дерева и фанеры, полиграфия, текстиль, фарфор и фаянс, прочая продукция.
Приобрести изделия на маркетплейсе может любой желающий. При это немало московских компаний и предприятий уже оформили на портале «Москва - добрый город» заказы для своих клиентов, работников и партнёров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru