«Добрая елка Мэра Москвы» началась в московских детских больницах

Праздничные мероприятия «Добрая елка Мэра Москвы» и «Новогодний десант» начались в детских больницах столицы в преддверии Нового года. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр подчеркнула, что город не может оставить без праздника ребят, которые вынуждены провести зимние каникулы в больничных палатах.

«Для нас очень важно, чтобы дети, которые канун и сам Новый год проведут не дома, чувствовали нашу заботу и внимание. Так, в столице началась уже ставшая традиционной "Добрая елка Мэра Москвы". В этом году она пройдет в детских больницах и их филиалах – всего по 22 адресам. Маленьких пациентов ждут театрализованные представления, анимационная программа, игры у ёлки, творческие мастер-классы», — поделилась Ракова.

Для ребят подготовили более 7,5 тысяч подарков по возрасту: развивающие и настольные игры, книги, наборы для творчества. Кроме того, по 29 декабря на крыши пяти детских больниц высадится новогодний десант Дедов Морозов и Снегурочек. Спустившись вниз с помощью альпинистского снаряжения, они поприветствуют детей через окна больничных палат. Поздравления для ребят также организуют в палатах, а детям в изоляционно-диагностических боксах передадут подарки через работников клиник.

«Новогодний десант» высадится на крыши Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой, Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, многопрофильного клинического центра «Коммунарка», Морозовской детской городской клинической больницы. Роли главных новогодних персонажей исполнят студенты-спасатели, профессиональные спасатели и психологи пожарно-спасательного центра столицы.

Как отметил начальник аварийно-спасательной службы Пожарно-спасательного центра Москвы Денис Святынин, наибольшее число специалистов прибудут 28 декабря в Морозовскую детскую больницу.

«В этот раз помимо спасателей и психологов ребята увидят кинологов с их четвероногими подопечными, узнают, как собак готовят к их важной работе. Чтобы дети запомнили этот праздник надолго, специалисты подготовили для них полезные интерактивные игры на тему безопасного поведения», – рассказал Святынин.

Акция «Новогодний десант» организована совместно со столичными департаментами труда и соцзащиты, здравоохранения, департаментом по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.

