Ракова: Москва предлагает частным клиникам оформлять детские медкарты в цифровом формате
Город открыл возможность для частных и федеральных медицинских учреждений оформлять медицинские карты детей для образовательных учреждений по форме 026/у в электронном формате. После подключения медорганизаций к этому проекту оформленная медкарта будет автоматически доступна в медицинском кабинете школы в системе «ЕМИАС.Школа». Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она также напомнила о том, что программа перевода детских медкарт в электронный формат стартовала в 2021 году и уже помогла тысячам горожан избежать бюрократических проволочек перед поступлением детей в детский сад или в школу.
«Профилактические осмотры и прививки, выполненные в городских поликлиниках, сведения о диспансерном наблюдении, информация об острых и хронических заболеваниях, а также данные о группе здоровья автоматически подгружаются в цифровую медкарту. Она доступна медработникам образовательных учреждений в системе «ЕМИАС.Школа» — ежегодно это освобождает около 170 тысяч семей от сбора лишних бумажных документов. Мы понимаем, что некоторые горожане обращаются не только в городские медучреждения, поэтому приглашаем к участию в проекте частные и федеральные клиники», – сообщила Ракова.
Как уточнила заммэра, для участия в проекте клиники должны иметь действующую лицензию на осуществление медицинской деятельности и пройти процедуру подключения к ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система) для передачи данных.
Ранее Ракова сообщила о том, что почти 1,5 млн москвичей с начала года воспользовались доступом к мобильной версии электронной медкарты в приложении «ЕМИАС.ИНФО» по отпечатку пальца или через Face ID.
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