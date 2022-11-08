Вице-мэр Ракова: сервисы ИИ помогут спасать жизни москвичей с опасной патологией

По её словам, нейросети обрабатывают все КТ-снимки органов грудной клетки, поступающие в цифровое облако московского здравоохранения. В случае обнаружения признаков патологии, снимки отправляются специалистам для дальнейшего анализа. Если отклонения подтвердятся, то врачи свзываются с пациентом и приглашают на дополнительное обследование.

Ракова отметила, что подобная диагностика очень важна, так как явные симптомы аневризмы аорты не всегда присутствуют, и многие могут просто не подозревать о заболевнеии.

«Нам уже удалось обнаружить патологию у 22 москвичей, кому врачи после дополнительного обследования её подтвердили. Двоим из них сразу же назначили оперативное лечение. Многие пациенты при этом даже не знали о своих проблемах сердечно-сосудистой системы», — добавила заммэра.

Ранее Ракова заявила, что КТ- и МРТ-снимки из частных и федеральных клиник теперь доступны москвичам в электронной медкарте, сообщает RT.