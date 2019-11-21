Ракова: Москва начала внедрять цифровое зрение в здравоохранении
Эксперимент по использованию технологии компьютерного зрения будет проведён в столице до 2021 года. Как пишет ТАСС, об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что с помощью технологии программа сможет автоматически анализировать медицинские снимки и выявлять признаки таких заболеваний как рак легких, молочной железы и других патологий.
Она пояснила, что научный эксперимент подобного масштаба проводится впервые в мире. В его рамках программы компьютерного зрения будут работать на базе Единого радиологического информационного сервиса (ЕРИС). Он представляет собой информационную систему, в которой в настоящий момент хранится около 3 миллионов изображений рентгеновских и томографических снимков. Программа проанализирует все случаи проявления того или иного заболевания, основываясь на базе данных, а затем сможет анализировать новые поступающие снимки и определять заболевания по схожим признакам.
Кроме того, по словам Анастасии Раковой, программа сможет отслеживать изменения в снимках одного и того же пациента, и выносить свое заключение о динамике. Предполагается, что компьютерное зрение будет помогать врачам в принятии решений.
Ранее НСН писала, что онкологические заболевания в России в среднем выявляются в возрасте 64,5 года. Такую статистику привели в Российском обществе клинической онкологии. Для мужчин средний возраст диагностики рака составляет 64,9 года, для женщин - 64,2 года. Десять лет назад показатели составляли 63,8 и 63,3 года соответственно.
При этом, именно онкология лидирует среди причин смерти женщин трудоспособного возраста в России. На заболевания раком приходится около четверти случаев смерти - 23,8%. Далее следуют недуги сосудов и органов кровообращения – около 23%. Внешние причины приводят к смерти женщин в России только в 19,2% случаев.
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