Ракова: Москва начала внедрять цифровое зрение в здравоохранении

Эксперимент по использованию технологии компьютерного зрения будет проведён в столице до 2021 года. Как пишет ТАСС, об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что с помощью технологии программа сможет автоматически анализировать медицинские снимки и выявлять признаки таких заболеваний как рак легких, молочной железы и других патологий.

Она пояснила, что научный эксперимент подобного масштаба проводится впервые в мире. В его рамках программы компьютерного зрения будут работать на базе Единого радиологического информационного сервиса (ЕРИС). Он представляет собой информационную систему, в которой в настоящий момент хранится около 3 миллионов изображений рентгеновских и томографических снимков. Программа проанализирует все случаи проявления того или иного заболевания, основываясь на базе данных, а затем сможет анализировать новые поступающие снимки и определять заболевания по схожим признакам.

Кроме того, по словам Анастасии Раковой, программа сможет отслеживать изменения в снимках одного и того же пациента, и выносить свое заключение о динамике. Предполагается, что компьютерное зрение будет помогать врачам в принятии решений.