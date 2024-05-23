Ракова: Количество операций по удалению катаракты достигнет 70 тысяч в 2024 году
Столичное здравоохранение существенно расширяет возможности лечения катаракты у москвичей — объем хирургического вмешательства вырастет более чем в 1,5 раза, до 70 тысяч операций. Это на 26 тысяч процедур больше, чем в 2023 году. Сократится и срок ожидания операции — с 4-6 месяцев месяцев до месяца. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила влияние болезней глаз на качестве жизни людей, особенно пожилых (две трети пациентов, в 48% случаев страдают катарактой). Ракова отметила, что можно будет сделать в специализированных городских офтальмологических центрах и отделениях многопрофильных стационаров: Московского городского офтальмологического центра Боткинской больницы, городской клинической больницы (ГКБ) № 15 имени О.М. Филатова, ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова, ГКБ имени Ф.И. Иноземцева, ГКБ № 52, ГКБ имени В.М. Буянова, ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова.
Ракова напомнила, что при подозрении на катаракту следует обращаться к районному врачу-офтальмологу, который выполнит обследование и, при необходимости выдаст направление в стационар.
Сегодня жители Москвы могут получить весь цикл специализированной медпомощи по офтальмологическому профилю, от неотложной до высокотехнологичной. Операции по лечению катаракты производятся с помощью факоэмульсификации — щадящего малотравматичного метода дробления ультразвуком мутного хрусталика с последующей его заменой. Применение современных технологий и инновационных методик позволяет достигать высоких результатов в диагностике и лечении заболеваний глаз.
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