Профессор Егоров: Ежегодно 100 тысяч россиян заболевают неизлечимой глаукомой

По его словам, болезнь приводит к слепоте и пока неизлечима. Поставить диагноз на ранних стадиях удается только в 25 процентах случаев. Для этого нужно измерить уровень внутриглазного давления, посмотреть глазное дно и проверить поле зрения.

Это заболевание диагностировано у 60-100 миллионов человек во все мире, 1,3 миллиона из которых приходится на Россию.

Ранее в Москве был представлен новый прибор для выявления глаукомы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

