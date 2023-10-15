Профессор Егоров: Ежегодно 100 тысяч россиян заболевают неизлечимой глаукомой

Ежегодно в России около 100 тысяч граждан заболевают глаукомой, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российского глаукомного общества, профессора Евгения Егорова.

Shot: У Николая Дроздова катаракта и глаукома

По его словам, болезнь приводит к слепоте и пока неизлечима. Поставить диагноз на ранних стадиях удается только в 25 процентах случаев. Для этого нужно измерить уровень внутриглазного давления, посмотреть глазное дно и проверить поле зрения.

Это заболевание диагностировано у 60-100 миллионов человек во все мире, 1,3 миллиона из которых приходится на Россию.

Ранее в Москве был представлен новый прибор для выявления глаукомы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mos.ru
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