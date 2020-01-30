Ракова: Каникулы китайским студентам продлят до 1 марта из-за коронавируса

30 января 202014:36

Каникулы для студентов из КНР в столичных вузах продлят до 1 марта по рекомендации Совета ректоров вузов Москвы и Московской области. Это решение связано с дополнительными мерами по предотвращению появления коронавируса нового типа, рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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В общежитиях, куда вернутся с каникул китайские студенты, будет организован совместный медицинский контроль. Как пояснила Ракова, по рекомендации Роспотребнадзора у студентов будут проверять температуру сразу по возвращении в общежитие с каникул, а также ежедневно перед началом учебного дня.

Как отмечает ОТР, ранее каникулы для студентов из Китая продлили до 1 марта шесть вузов Приморского края. Только в Дальневосточный федеральный университет должны вернуться 1,5 тысячи китайских учащихся.

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