Ракетные удары Израиля по Сектору Газа могут признать военным преступлением

Военный комиссар по правам человека ООН Мишель Бачелет сообщила, что ракетные удары Израиля по Сектору Газа, которые привели к гибели гражданского населения, могут быть квалифицированы как военное преступление.

Напряженность в секторе Газа сохраняется, несмотря на перемирие

Она отметила, что Управление верховного комиссара не обнаружило доказательств того, что удары были нанесены по военных объектам, хотя Израиль заявлял о том, что во многих этих зданиях размещались военные группы.

Ранее сообщалось, что ООН дополнительно направит 4,5 млн долларов в качестве помощи сектору Газа после достижения перемирия между сторонами палестино-израильского конфликта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сектор ГазаПалестинаИзраиль
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