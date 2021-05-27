Ракетные удары Израиля по Сектору Газа могут признать военным преступлением

Она отметила, что Управление верховного комиссара не обнаружило доказательств того, что удары были нанесены по военных объектам, хотя Израиль заявлял о том, что во многих этих зданиях размещались военные группы.

Ранее сообщалось, что ООН дополнительно направит 4,5 млн долларов в качестве помощи сектору Газа после достижения перемирия между сторонами палестино-израильского конфликта.

