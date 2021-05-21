Напряженность в секторе Газа сохраняется, несмотря на перемирие
В секторе Газа ощущается напряженная обстановка, несмотря на перемирие с Израилем. Об этом сообщает в пятницу телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика.
При этом сотрудники ООН смогли доставить в палестинский анклав необходимую гуманитарную помощь. В пятницу 13 гуманитарных грузов с продуктами, вакцинами против коронавируса, медикаментами, которые собрала ООН и их партнеры из числа неправительственных организаций были доставлены в сектор Газа после частичного открытия КПП "Керем Шалом".
«Интерфакс» со ссылкой на иранские СМИ передает, что лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в свою очередь призвал мусульманские страны оказать палестинцам материальную и военную помощь. В ночь на пятницу группировки из Газы и Израиль прекратили обстрелы. Режим прекращения огня пока что соблюдается.
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