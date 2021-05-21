Напряженность в секторе Газа сохраняется, несмотря на перемирие

При этом сотрудники ООН смогли доставить в палестинский анклав необходимую гуманитарную помощь. В пятницу 13 гуманитарных грузов с продуктами, вакцинами против коронавируса, медикаментами, которые собрала ООН и их партнеры из числа неправительственных организаций были доставлены в сектор Газа после частичного открытия КПП "Керем Шалом".

«Интерфакс» со ссылкой на иранские СМИ передает, что лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в свою очередь призвал мусульманские страны оказать палестинцам материальную и военную помощь. В ночь на пятницу группировки из Газы и Израиль прекратили обстрелы. Режим прекращения огня пока что соблюдается.

