Напряженность в секторе Газа сохраняется, несмотря на перемирие

В секторе Газа ощущается напряженная обстановка, несмотря на перемирие с Израилем. Об этом сообщает в пятницу телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

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При этом сотрудники ООН смогли доставить в палестинский анклав необходимую гуманитарную помощь. В пятницу 13 гуманитарных грузов с продуктами, вакцинами против коронавируса, медикаментами, которые собрала ООН и их партнеры из числа неправительственных организаций были доставлены в сектор Газа после частичного открытия КПП "Керем Шалом".

«Интерфакс» со ссылкой на иранские СМИ передает, что лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в свою очередь призвал мусульманские страны оказать палестинцам материальную и военную помощь. В ночь на пятницу группировки из Газы и Израиль прекратили обстрелы. Режим прекращения огня пока что соблюдается.

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ФОТО: justmedia.ru
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