ООН выделит еще 4,5 млн долларов на помощь сектору Газа

Ранее на этой неделе в ООН выделили для оккупированных палестинских территорий 14,5 млн долларов.

По словам Дюжаррика, организация обеспокоена новыми столкновениями в Иерусалиме, произошедшими через несколько часов после заключения перемирия.

«Эти события произошли всего через несколько часов после вступления в силу перемирия, так что очень важно всем сторонам проявлять сдержанность», — цитирует Дюжаррика ТАСС.

