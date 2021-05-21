ООН выделит еще 4,5 млн долларов на помощь сектору Газа

ООН дополнительно направит 4,5 млн долларов в качестве помощи сектору Газа после достижения перемирия между сторонами палестино-израильского конфликта. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

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Ранее на этой неделе в ООН выделили для оккупированных палестинских территорий 14,5 млн долларов.

По словам Дюжаррика, организация обеспокоена новыми столкновениями в Иерусалиме, произошедшими через несколько часов после заключения перемирия.

«Эти события произошли всего через несколько часов после вступления в силу перемирия, так что очень важно всем сторонам проявлять сдержанность», — цитирует Дюжаррика ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПомощьПалестинаИзраильООН
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