Райффайзенбанк продолжит работу в России
Райффайзенбанк собирается продолжить работу в России вне зависимости от решений австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International AG (RBI) по участию в капитале российского банка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
Отмечается, что на данный момент пересмотр участия компании рассматривается как крайняя мера, конкретных решений не было принято.
В ранее опубликованном сообщении говорится, что банк «готов бесперебойно обеспечивать доступность всех сервисов российским клиентам».
До этого информацию о возможном уходе Райффайзенбанка из России сообщило агентство Reuters, источники которого объяснили, что это связано с ситуацией на Украине.
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