Райффайзенбанк продолжит работу в России

Райффайзенбанк собирается продолжить работу в России вне зависимости от решений австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International AG (RBI) по участию в капитале российского банка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Отмечается, что на данный момент пересмотр участия компании рассматривается как крайняя мера, конкретных решений не было принято.