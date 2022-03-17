Райффайзенбанк продолжит работу в России

Райффайзенбанк собирается продолжить работу в России вне зависимости от решений австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International AG (RBI) по участию в капитале российского банка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Отмечается, что на данный момент пересмотр участия компании рассматривается как крайняя мера, конкретных решений не было принято.

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В ранее опубликованном сообщении говорится, что банк «готов бесперебойно обеспечивать доступность всех сервисов российским клиентам».

До этого информацию о возможном уходе Райффайзенбанка из России сообщило агентство Reuters, источники которого объяснили, что это связано с ситуацией на Украине.

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