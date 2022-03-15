Банк UniCredit не исключил прекращение работы в России

Главный исполнительный директор банка UniCredit Андреа Орчел заявил, что кредитная организация прекратит инвестиции в Россию, сообщает Bloomberg.

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По его словам, в банке намерены также расмотреть вопрос о прекращении работы в РФ, в том числе, с учётом интересов более четырёх тысяч сотрудников и более 1,5 тысячи корпоративных клиентов.

«Ещё рано говорить о решении... Мы должны серьёзно подумать о всех последствиях и сопутствующих сложностях при отделении от страны целого банка», — подчеркнул Орчел.

Ранее Райффайзенбанк, дочерняя компания австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) опроверг появившуюся в СМИ информацию о возможном уходе из России.

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ФОТО: РИА Новости
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