Банк UniCredit не исключил прекращение работы в России
Главный исполнительный директор банка UniCredit Андреа Орчел заявил, что кредитная организация прекратит инвестиции в Россию, сообщает Bloomberg.
По его словам, в банке намерены также расмотреть вопрос о прекращении работы в РФ, в том числе, с учётом интересов более четырёх тысяч сотрудников и более 1,5 тысячи корпоративных клиентов.
«Ещё рано говорить о решении... Мы должны серьёзно подумать о всех последствиях и сопутствующих сложностях при отделении от страны целого банка», — подчеркнул Орчел.
Ранее Райффайзенбанк, дочерняя компания австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) опроверг появившуюся в СМИ информацию о возможном уходе из России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 678 / сут.
Умерли
362 тыс.+558 / сут.
Выздоровели
15,7 млн+118 тыс. / сут.
- В Бурятии в ДТП попал микроавтобус с детьми, есть погибшие
- Под санкции ЕС попали «Согаз» и «Geополитика.ru»
- В Госдуму внесли законопроект о повышении максимального размера микрозайма для предпринимателей
- Американец превысил скорость и обвинил в этом Путина
- «В любой момент». В Госдуме рассказали об индексации пенсий
- Женщина провалилась под землю с унитазом в Новосибирской области
- Зеленский: Украина не станет членом НАТО
- ДНР: 17 детей находятся в заложниках в Славянске
- Россиянам рассказали о часто возникающих болезнях после COVID-19
- В Петербурге потушили пожар в научно-техническом центре «Заслон»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru