Райффайзенбанк объяснил снятие некоторых вывесок в Москве

В сообщении говорится, что решение было принято исходя из «актуализации потребности в поддержке узнаваемости бренда».

«Ориентируясь на актуальные потребности в поддержке узнаваемости бренда банка, мы приняли решение на данном этапе не пролонгировать контракты на размещение части крышных конструкций», - пояснили в Райффайзенбанке.

Ранее в Райффайзенбанке заявили о прекращении выдачи зарплатных карт и подключения новых зарплатных проектов для российских компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

