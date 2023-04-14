Райффайзенбанк объяснил снятие некоторых вывесок в Москве
Райффайзенбанк отказался продлевать некоторые контракты на размещение вывесок на зданиях в Москве, сообщает пресс-служба кредитной организации.
В сообщении говорится, что решение было принято исходя из «актуализации потребности в поддержке узнаваемости бренда».
«Ориентируясь на актуальные потребности в поддержке узнаваемости бренда банка, мы приняли решение на данном этапе не пролонгировать контракты на размещение части крышных конструкций», - пояснили в Райффайзенбанке.
Ранее в Райффайзенбанке заявили о прекращении выдачи зарплатных карт и подключения новых зарплатных проектов для российских компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru