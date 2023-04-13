«Нужен закон»: В РПЦ призвали объявить выходной день после Пасхи
Пасха – это самый главный христианский праздник, многие россияне ходят в храмы и в пасхальный понедельник, отметил в эфире НСН Отец Никон.
Понедельник, следующий за Пасхой, нужно сделать выходным днем, чтобы люди смогли прочувствовать радость праздника, рассказал священнослужитель Русской православной церкви, клирик Московской епархии Никон Белавенец (Отец Никон) в интервью НСН.
Накануне депутаты от фракции ЛДПР предложили сделать выходной на следующий день после Пасхи. Отмечается, что предоставление после Пасхи еще одного нерабочего дня станет очередным свидетельством признания государством и обществом особой роли православия в истории России. Отец Никон отметил, что всячески поддерживает такое предложение.
«Предложение хорошее. Выходной нужен, чтобы люди могли в полной мере прочувствовать радость праздника. Многие ходят и на второй день Пасхи, в понедельник, в храмы. Пасха – это самый главный христианский праздник. Я всячески выступаю за такое предложение. Думаю, такой законопроект примут: у нас гибко относятся к выходным дням, все меняется и модернизируется», - сказал Белавенец.
В 2023 году Пасхальная неделя начнется 16 апреля – на Пасху, а закончится 23 апреля – на Красную горку. При этом в 2024 году православная Пасха выпадает на 5 мая, сообщает «Радиоточка НСН».
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