«Нужен закон»: В РПЦ призвали объявить выходной день после Пасхи

«Предложение хорошее. Выходной нужен, чтобы люди могли в полной мере прочувствовать радость праздника. Многие ходят и на второй день Пасхи, в понедельник, в храмы. Пасха – это самый главный христианский праздник. Я всячески выступаю за такое предложение. Думаю, такой законопроект примут: у нас гибко относятся к выходным дням, все меняется и модернизируется», - сказал Белавенец.

В 2023 году Пасхальная неделя начнется 16 апреля – на Пасху, а закончится 23 апреля – на Красную горку. При этом в 2024 году православная Пасха выпадает на 5 мая, сообщает «Радиоточка НСН».

