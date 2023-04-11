Собянин продлил работу городского транспорта в Пасхальную ночь

Так, метро и МЦК будут работать до 2:00, а свыше 160 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов — до 3:30. Кроме того, в штатном режиме будут работать 16 ночных наземных маршрутов.

Также градоначальник заявил, что в ближайшее воскресенье будут работать 35 бесплатных автобусных маршрутов от метро и железнодорожных станций до 16 московских кладбищ.

Собянин добавил, что на Пасху (16 апреля), Красную горку (23 апреля) и Радоницу (25 апреля) с 6:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта на некоторых улицах рядом с кладбищами. Сами кладбища будут работать с 9:00 до 19:00, их привели в порядок и подготовили пункты бесплатного проката инвентаря.

Ранее сообщалось, что праздничный пасхальный стол в этом году обойдется россиянам в 710 рублей, с учетом скидок его стоимость составит 647 рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

