Собянин продлил работу городского транспорта в Пасхальную ночь
В Пасхальную ночь (с 15 на 16 апреля) увеличится время работы общественного транспорта Москвы. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Так, метро и МЦК будут работать до 2:00, а свыше 160 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов — до 3:30. Кроме того, в штатном режиме будут работать 16 ночных наземных маршрутов.
Также градоначальник заявил, что в ближайшее воскресенье будут работать 35 бесплатных автобусных маршрутов от метро и железнодорожных станций до 16 московских кладбищ.
Собянин добавил, что на Пасху (16 апреля), Красную горку (23 апреля) и Радоницу (25 апреля) с 6:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта на некоторых улицах рядом с кладбищами. Сами кладбища будут работать с 9:00 до 19:00, их привели в порядок и подготовили пункты бесплатного проката инвентаря.
Ранее сообщалось, что праздничный пасхальный стол в этом году обойдется россиянам в 710 рублей, с учетом скидок его стоимость составит 647 рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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