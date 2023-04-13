В Госдуме предложили сделать выходным понедельник после Пасхи

Документ предлагает закрепить обязанность правительства при переносе выходных устанавливать один из них в понедельник, следующий за приходящимся на воскресенье религиозным праздником.

В ЛДПР отмечают, что большая часть россиян отмечает Пасху. По словам одного из авторов законопроекта, замглавы фракции Ярослава Нилова, предоставление нерабочего дня после православного праздника станет очередным «свидетельством признания ... особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ... духовности и культуры».

«Ежегодный обязательный перенос выходного дня ... позволит создать дополнительные условия для выражения религиозных чувств и удовлетворения потребностей верующих граждан, высвободит время для совместной активности в кругу семьи, друзей и знакомых», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Нилов отметил, что из-за переноса выходного общее количество нерабочих праздничных дней не увеличится.

