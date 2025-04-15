В эфире радиостанции Судного дня прозвучали загадочные сообщения
15 апреля 202505:34
Радиостанция Судного дня УВБ-76 в очередной раз передала четыре загадочных сообщения, сообщает «360».
В эфире прозвучало слово «Нептун». Затем радиостанция передала слово «тимус». После этого прозвучали слова «лисоплащ» и «нутобакс».
Ранее в ее эфире прозвучало слово «водоклев». Позже было передано слово «аккордеон», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Соцфонд: Пенсионеры могут скорректировать стаж через «Госуслуги»
- СМИ: Пошлины США позволят Китаю укрепить позиции в Юго-Восточной Азии
- В эфире радиостанции Судного дня прозвучали загадочные сообщения
- СМИ: Рубио и Келлог советуют Трампу занять более жесткую позицию по России
- СМИ: В Курске после атаки ВСУ погибла пенсионерка
- Финансист: С 1 сентября банки ограничат снятие наличных
- СМИ: Беспилотники ВСУ продолжают атаку Курска
- СМИ: Украина зазывает лидеров ЕС на 9 мая в противовес параду Победы в России
- Вместо пляжей: Губернатор Кондратьев предложил гастротуризм в Анапе
- Лавров: Европа хочет поставить на Украине нового полуфюрера
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru