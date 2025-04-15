В эфире радиостанции Судного дня прозвучали загадочные сообщения

Радиостанция Судного дня УВБ-76 в очередной раз передала четыре загадочных сообщения, сообщает «360».

Радиостанция «Судного дня» передала в эфир 25 загадочных сообщений

В эфире прозвучало слово «Нептун». Затем радиостанция передала слово «тимус». После этого прозвучали слова «лисоплащ» и «нутобакс».

Ранее в ее эфире прозвучало слово «водоклев». Позже было передано слово «аккордеон», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Геращенко
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