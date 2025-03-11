Радиостанция Судного дня передала загадочные сообщения

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в эфир два новых загадочных сообщения, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

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В ее эфире прозвучало слово «водоклев». Позже было передано слово «аккордеон».

Ранее радиостанция «Судного дня» передала в эфир 25 загадочных сообщений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Геращенко
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