«Радиофобия процветает!»: России предрекли «откат в 90-е» из-за жестких требований к связи

В России самые жесткие в мире нормы по излучению от базовых станций связи, и если ситуация не изменится, страна откатится в 1990-е, когда качественная связь была далеко не везде. заявил НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Сотовые операторы пожаловались на ужесточение правил установки базовых станций. Все больше регионов на уровне местных властей запрещают ставить аппаратуру ближе 50-150 метров от жилых домов, сообщило издание «Коммерсантъ». Ограничения уже есть в правилах Московской области, с конца 2023 года их ввели в Костромской, Пензенской и Вологодской областях, а сейчас соответствующий законопроект рассматривается в Санкт-Петербурге. Муртазин заявил, что причина такой тенденции — необоснованная радиофобия россиян.