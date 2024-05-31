«Радиофобия процветает!»: России предрекли «откат в 90-е» из-за жестких требований к связи
Из-за необоснованно жестких требований к размещению базовых станций связь не всегда есть даже в квартирах бизнес-класса, сказал НСН Эльдар Муртазин.
В России самые жесткие в мире нормы по излучению от базовых станций связи, и если ситуация не изменится, страна откатится в 1990-е, когда качественная связь была далеко не везде. заявил НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Сотовые операторы пожаловались на ужесточение правил установки базовых станций. Все больше регионов на уровне местных властей запрещают ставить аппаратуру ближе 50-150 метров от жилых домов, сообщило издание «Коммерсантъ». Ограничения уже есть в правилах Московской области, с конца 2023 года их ввели в Костромской, Пензенской и Вологодской областях, а сейчас соответствующий законопроект рассматривается в Санкт-Петербурге. Муртазин заявил, что причина такой тенденции — необоснованная радиофобия россиян.
«Сегодня существует и процветает радиофобия, которая была всегда. Ее подогревает отсутствие федерального закона, который бы регулировал размещение базовых станций на социальных объектах. У нас самые жесткие в мире нормы по излучению, которые изначально устанавливались на всякий случай. Они регулируют отсутствие базовых станций в огромном числе мест, что уже создает дырки в покрытии. При этом доказательств вреда такого излучения не существует, а нормы устанавливались, как правило, во времена аналоговой связи, когда они имели хоть какое-то обоснование. С тех пор сменилось несколько поколений связи, а эти нормы продолжают действовать. При этом радиофобии подвержены и чиновники, которые не хотят подставлять под мнимую угрозу свое здоровье и здоровье своих детей. Нередки и случаи, когда чиновники сами не являются радиофобами, но боятся, что до них докатится волна народного гнева», — сказал Муртазин.
Собеседник НСН подчеркнул, что как раз-таки неоптимальное размещение базовых станций вынуждает увеличивать мощность излучения.
«Сегодня неоптимальность размещения базовых станций приводит к тому, что операторы вынуждены повышать уровень сигнала. Базовые станции работают в среднем на 25% мощнее, чем могли бы, если бы были оптимально размещены. Из-за этого страдает покрытие. Более того, люди, которые находятся в помещениях, получают еще большую дозу излучения, в первую очередь, от их телефона — поскольку базовые станции далеко, они “светят” мощнее, иначе сигнал не пробивается. Мы своими руками создаем все условия для того, чтобы навлечь на себя потенциальную “опасность”, потому что не даем операторам нормально планировать сеть. Если же станции переведут в щадящий режим, без связи мы, конечно, не останемся, но будет как в 1990-е: где-то ловит, где-то — нет», — добавил аналитик.
Муртазин отметил необходимость федерального закона о регулировании размещения базовых станций на социальных объектах в городах.
«Более-менее комфортные условия сегодня в этом плане в Москве благодаря решению мэрии. Доходит до смешного — сегодня дома бизнес-класса изначально проектируются вместе с операторами для обеспечения внутреннего покрытия. Там стоят базовые станции, чтобы, например, в лифтовых холлах работала связь. Застройщик хочет размещать базовые станции, оператор готов их ставить, но местные власти противодействуют и говорят, что не позволят облучать людей. Получается, что вводится большой комплекс, а нормальной связи даже внутри квартир нет. Дальше возникает нагрузка на операторов, которые получают кучу негатива в свой адрес, а вокруг комплекса есть две-три точки, которые позволяют установить базовые станции. На этих точках висят гирляндами все операторы, и дальше они просто “светят” в окна этого комплекса. В результате уровень излучения в 2-2,5 раза выше, чем он был бы, если бы маломощные базовые станции были бы распределены по всему комплексу», — подчеркнул собеседник НСН.
Ранее Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) определила зоны, где пройдёт тестирование методов динамического управления спектром частот сетей 5G.
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