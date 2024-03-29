В России определили зоны для тестирования сетей 5G

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) определила зоны, где пройдёт тестирование методов динамического управления спектром частот сетей 5G. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Минцифры анонсировало развертывание базовых станций 5G в мегаполисах с 2026 года

В сообщении ведомства говорится, что в пилотный проект включили Москву, Санкт-Петербургу, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, а также в Московскую и Ленинградскую области.

«Совместное предприятие «Новые цифровые решения» планирует опробовать технические меры совместимости сетей 5G с существующими средствами... зоны тестирования определены, будут использоваться российские базовые станции», - добавили в Минцифры.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2025 году в России планируется произвести тысячу российских базовых станций 5G, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мальгавко
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