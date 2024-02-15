Минцифры анонсировало развертывание базовых станций 5G в мегаполисах с 2026 года

Активное развертывание базовых станций сетей связи 5G в мегаполисах России начнется с 2025 года. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передает ТАСС.

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Ранее Шадаев сообщал, что развертывание сетей 5G на базовых станциях в крупных городах стартует в 2026 году, напоминает RT.

Между тем вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал производство тысячи российских базовых станций 5G в 2025 году. По словам зампреда правительства, это позволит начать внедрение нового формата связи в миллионниках.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Мобильная СвязьРоссия

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