Минцифры анонсировало развертывание базовых станций 5G в мегаполисах с 2026 года
15 февраля 202412:34
Активное развертывание базовых станций сетей связи 5G в мегаполисах России начнется с 2025 года. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передает ТАСС.
Ранее Шадаев сообщал, что развертывание сетей 5G на базовых станциях в крупных городах стартует в 2026 году, напоминает RT.
Между тем вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал производство тысячи российских базовых станций 5G в 2025 году. По словам зампреда правительства, это позволит начать внедрение нового формата связи в миллионниках.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru