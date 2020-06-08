«Радикальные» послабления: Москва ждёт отмены пропусков

Эпидемиологическая ситуация почти в России по-прежнему остаётся тревожной. По данным, которые накануне приводило агентство ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор и статистику сайта стопкоронавирус.рф, коэффициент распространения инфекции в почти в половине субъектов РФ выше единицы. Это не даёт возможности ослаблять режим самоизоляции.

Тем не менее, в Москве и ряде других крупных регионов обстановка улучшается.

По мнению депутата Госдумы, бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, из режима ограничений нужно выходить более решительно — и в регионах, и в Москве.

«Речь обо всей России. Это надо взламывать! Надо заставлять людей профессионально работать и принимать решения. Считаю, что в Москве надо более решительно выходить из этих мер (ограничения – прим. НСН). С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное – люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений», - заявил он в эфире НСН после беседы президента с представителями сферы культуры.

В Москве режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок действуют до 14 июня. Тем не менее, на минувшей неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на неделе с 8 июня можно будет принять «более радикальные» решение по снятию карантина. План-график послаблений на срок до 1 июля должны подготовить к сегодняшнему дню.