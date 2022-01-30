Радиационный фон в приграничном Приморье после запуска ракеты КНДР стабильный
Радиационный фон в Приморском крае, граничащим с КНДР, после запуска корейской ракеты не изменился.
«Радиационный фон в Приморье составляет 11 мкР/ч, что соответствует обычным показателям», - об этом сообщает Примгидромет.
Ранее южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на осведомленный источник в Министерстве обороны Южной Кореи заявило, что баллистическая ракета средней дальности, испытанная КНДР в воскресенье, 30 января достигла максимальной скорости - около 16 Махов во время взлета.
По словам генсека японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, ракета пролетела 800 км на высоте 2 км, а затем упала вне исключительной экономической зоны Японии.
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