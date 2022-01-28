КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
КНДР сообщила о проведении испытаний двух ракет на текущей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что были испытаны крылатая ракета большой дальности и управляемая ракета типа «земля-земля».
Снаряды были выпущены в сторону Японского моря и пролетели около 190 км с максимальной высотой полета порядка 20 км.
Это уже не первое испытание КНДР своих ракет в текущем году. В начале января в КНДР заявили о прошедших испытаниях новой северокорейской гиперзвуковой ракеты. ЕС, Япония, США выразили свои протесты в отношении этих испытаний.
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