КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний

Отмечается, что были испытаны крылатая ракета большой дальности и управляемая ракета типа «земля-земля».

Снаряды были выпущены в сторону Японского моря и пролетели около 190 км с максимальной высотой полета порядка 20 км.

Это уже не первое испытание КНДР своих ракет в текущем году. В начале января в КНДР заявили о прошедших испытаниях новой северокорейской гиперзвуковой ракеты. ЕС, Япония, США выразили свои протесты в отношении этих испытаний.

