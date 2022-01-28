КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний

КНДР сообщила о проведении испытаний двух ракет на текущей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

СМИ: Хакеры из КНДР атаковали МИД России

Отмечается, что были испытаны крылатая ракета большой дальности и управляемая ракета типа «земля-земля».

Снаряды были выпущены в сторону Японского моря и пролетели около 190 км с максимальной высотой полета порядка 20 км.

Это уже не первое испытание КНДР своих ракет в текущем году. В начале января в КНДР заявили о прошедших испытаниях новой северокорейской гиперзвуковой ракеты. ЕС, Япония, США выразили свои протесты в отношении этих испытаний.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РакетыКНДР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры