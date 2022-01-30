СМИ: Скорость запущенной КНДР ракеты – около 16 Махов

Максимальной скорости около 16 Махов во время взлета достигла баллистическая ракета средней дальности, испытанная КНДР в воскресенье, 30 января. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на осведомленный источник в Министерстве обороны Южной Кореи.

КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний

Этот показатель примерно в 16 раз превышает скорость звука.

«(Максимальная - прим. НСН) скорость примерно 16 Махов. Разведывательные органы Южной Кореи и США полагают, что это баллистическая ракета средней дальности», - цитирует агентство своего собеседника.

В воскресенье, 30 января, Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщает ТАСС со ссылкой на военных Южной Кореи.

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ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
ТЕГИ:ИспытанияКНДРРакетаБаллистическая Ракета
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