«Для безопасности»: Депутат назвал смысл нового закона о сокрытии статистики

Ранее Госдума приняла закон, который позволяет правительству не раскрывать официальную статистику. Согласно действующему законодательству, официальная статистика является общедоступной за исключением тех данные, которые ограничены федеральными законами.



«Опасность практически исключена. Что касается той статистики, которая будет закрыта – то, конечно, прежде всего, это касается вопросов национальной безопасности и персональных данных тех лиц, которые соответствующие допуски к секретности – их работа крайне важна для государства, для общества, для обеспечения безопасности в том числе», - сказал Выборный.

Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич отказалась гадать, какую именно статистику правительство может скрыть, но отметила, что сокрытие социально-экономической статистики плохо отразится на отраслях.

«Вопрос в том, что закроют, а не в том, что можно закрывать. Если не будет стандартной социально-экономической статистики Росстата, то все мы будем плакать, потому что ничего не будет понятно. Сокрытие статистики скажется на любом аналитике: и научном, и «бизнесовом». Если вы не понимаете, что происходит, у вас возрастает степень неопределенности, и вы не можете адекватно оценивать ситуацию. Если закроют социально-экономическую статистику, то это будет очень плохо», - заявила Зубаревич.

Ранее депутаты приняли закон, согласно которому декларации о доходах и имуществе сенаторов и депутатов будут публиковать в обобщенном виде. Закон также разрешает лишить полномочий муниципальных и региональных депутатов за прогулы.

