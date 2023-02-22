«Для безопасности»: Депутат назвал смысл нового закона о сокрытии статистики
Депутат Госдумы Анатолий Выборный в беседе с НСН связал принятие Думой закона, который позволит правительству закрыть любую официальную статистику, с национальной безопасностью России.
Принятый Госдумой закон о сокрытии данных не несет в себе никакой опасности, а статистика, которая может быть закрыта правительством, касается вопросов национальной безопасности и персональных данных имеющих доступ к секретным данным лиц, рассказал НСН заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Ранее Госдума приняла закон, который позволяет правительству не раскрывать официальную статистику. Согласно действующему законодательству, официальная статистика является общедоступной за исключением тех данные, которые ограничены федеральными законами.
«Опасность практически исключена. Что касается той статистики, которая будет закрыта – то, конечно, прежде всего, это касается вопросов национальной безопасности и персональных данных тех лиц, которые соответствующие допуски к секретности – их работа крайне важна для государства, для общества, для обеспечения безопасности в том числе», - сказал Выборный.
Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич отказалась гадать, какую именно статистику правительство может скрыть, но отметила, что сокрытие социально-экономической статистики плохо отразится на отраслях.
«Вопрос в том, что закроют, а не в том, что можно закрывать. Если не будет стандартной социально-экономической статистики Росстата, то все мы будем плакать, потому что ничего не будет понятно. Сокрытие статистики скажется на любом аналитике: и научном, и «бизнесовом». Если вы не понимаете, что происходит, у вас возрастает степень неопределенности, и вы не можете адекватно оценивать ситуацию. Если закроют социально-экономическую статистику, то это будет очень плохо», - заявила Зубаревич.
Ранее депутаты приняли закон, согласно которому декларации о доходах и имуществе сенаторов и депутатов будут публиковать в обобщенном виде. Закон также разрешает лишить полномочий муниципальных и региональных депутатов за прогулы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+13 954 / сут.
Умерли
396 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+15 408 / сут.
- Берлускони рассказал Зеленскому о пережитых в детстве бомбардировках
- Глава МИД Венгрии призвал Путина и Байдена поговорить друг с другом
- На Украине назвали сроки погашения своих кредитов
- Глава разведки Германии назвал условие для переговоров по Украине
- Спилберг получил на Берлинале почётного «Золотого медведя»
- В Думу внесли законопроект о часовом поясе в новых регионах
- В Госдуму внесли проект об отмене уголовного преследования по налоговым преступлениям
- Хинштейна возмутил депутат-коммунист с лапшой на ушах
- Белоусов назначен куратором подготовки мер по деофшоризации
- СМИ: в ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru