Росстат оценил спад экономики РФ в 2022 году меньше, чем в пандемию
Так называемый реальный валовой внутренний продукт России в 2022 году потерял 2,1%. Такую предварительную оценку обнародовала Федеральная служба государственной статистики.
Причём, в середине января президент РФ Владимир Путин озвучил оценку падения ВВП в 2,5%. Эту же цифру подтвердил Центробанк в своем докладе о денежно-кредитной политике, который был опубликован 20 февраля.
В свою очередь Минэкономразвития в сентябре прогнозировало сокращение экономических показателей на 2,9%. Исходя из данным Росстата, падение оказалось меньше, чем в 2020 году, ознаменованном пандемией коронавируса. Тогда сокращение ВВП после уточнения составило 2,7%.
По отраслям самая значительная отрицательная динамика по итогам 2022 года зарегистрирована в оптовой и розничной торговле (-12,7%). Среди секторов, показавших рост, значатся сельское хозяйство (+6,6% по итогам года), строительство (+5%), госуправление, включая обеспечение военной безопасности (+4,1%). При этом Росстат пока не обнародовал оценку динамики ВВП за IV квартал 2022 года.
Как отмечает НСН, по данным министерства финансов, внешний и внутренний долг России по итогам 2022 года совокупно составил 22,8 триллиона рублей.
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