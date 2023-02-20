Росстат оценил спад экономики РФ в 2022 году меньше, чем в пандемию

Так называемый реальный валовой внутренний продукт России в 2022 году потерял 2,1%. Такую предварительную оценку обнародовала Федеральная служба государственной статистики.

Причём, в середине января президент РФ Владимир Путин озвучил оценку падения ВВП в 2,5%. Эту же цифру подтвердил Центробанк в своем докладе о денежно-кредитной политике, который был опубликован 20 февраля.

В свою очередь Минэкономразвития в сентябре прогнозировало сокращение экономических показателей на 2,9%. Исходя из данным Росстата, падение оказалось меньше, чем в 2020 году, ознаменованном пандемией коронавируса. Тогда сокращение ВВП после уточнения составило 2,7%.

Эксперты назвали срок восстановления российской экономики

По отраслям самая значительная отрицательная динамика по итогам 2022 года зарегистрирована в оптовой и розничной торговле (-12,7%). Среди секторов, показавших рост, значатся сельское хозяйство (+6,6% по итогам года), строительство (+5%), госуправление, включая обеспечение военной безопасности (+4,1%). При этом Росстат пока не обнародовал оценку динамики ВВП за IV квартал 2022 года.

Как отмечает НСН, по данным министерства финансов, внешний и внутренний долг России по итогам 2022 года совокупно составил 22,8 триллиона рублей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Gerd Altmann//Pixabay
ТЕГИ:ВВПРосстатЭкономика
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры